PAJK’ın sözde yönetimine darbe

GÜVENLİK güçleri terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK güçleri terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve "Zilan Kobani" kod adlı şoförünün geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Kandil'deki operasyonla vurulduğu ortaya çıktı. Terörist Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi. Teröristin 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.