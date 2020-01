Tarihi projede vanalar açıldı

Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya iletecek TürkAkım doğalgaz boru hattı Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in katıldığı törenle açıldı. 15 milyon haneye doğalgaz ulaştıracak projenin kazan-kazan modelinin en güzel örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, İran-ABD gerilimi ile ilgili de, “Tansiyonu düşünmeye çalışıyoruz. Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz” dedi

TürkAkım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla törenle açıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın tarihi nitelikte bir proje olduğunu aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: 2020'nin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm dünya için esenlikler getirmesini diliyorum.

15 MİLYON HANEYE DOĞALGAZ

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin son nişanesi olan TürkAkım'ın açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik. Bir sene hedeflediğimiz şekilde hattı tamamladık. Projeyle 31,5 milyar metreküplük doğalgazın 15,75 milyar metreküpü aracı ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacak. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.



AVRUPA İLGİ GÖSTERİYOR

400 milyar metreküp doğalgaz tedariki sağladık. Ülkemizin çıkarlarına dayalı, kazan kazanın en güzel örneğidir. Her türlü sınamayı ülkemiz başarıyla atlatmıştır. Bu örnek işbirliği zemini üzerinde yeni projelere imza atmaya devam ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Enerjinin İpek Yolu olarak görünen TANAP'ı Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması için hidrokarbon arama çalışmalarını yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek. Türkiye olarak gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. Sayın Putin'in güçlü iradesiyle ilişkilerimizde çok farklı ivme yakaladık.300-400 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmimizde 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. Özellikle son 3 yılda ikili ticarette düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde rekor kırıyoruz. 75 milyar dolarlık müteahhitlik işleri yaptık. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar doları aştı.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN TÜRKAKIM MESAJI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan ve Putin tarafından açılışı gerçekleştirilen TürkAkım projesine ilişkin bir mesaj paylaştı. Albayrak, "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı" dedi.



KÖRFEZ'DE GERİLİMDEN MEMNUN DEĞİLİZ

Konuşmasında ABD ve İran'ın arasındaki gerilimi de değerlendiren Erdoğan, "Bu gerilimden memnun değiliz. Bölgenin vesayet savaşlarının odağı haline gelmesine istemiyoruz. Irak zaten zor dönemden geçmektedir ve bu durum Irak'ı daha çok zora sokmaktadır. Irak halkı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi daha önce de ortaya koyduk. Irak'a her anlamda destek verdik. Diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Son bir haftada çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim kılmaktır. Bölgemiz son 20 yıldır zaten bitap düştü. Vekalet savaşlarının bedelini maalesef milyonlarca masum ödedi. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



'İŞBİRLİĞİMİZ ENGELLEMELERE RAĞMEN GELİŞİYOR'

"YENİ gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım'ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar" diyen Rusya Devlet Başkanı Putin ise tarihi anlaşmaya ilişkin olarak, "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor. Rus doğalgazının Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım'ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.



LİDERLERDEN LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI

BAŞKAN Erdoğan ile Rus lider Putin, TürkAkım hattının açılışı öncesi ve sonrasında bölgedeki kritik gelişmeleri değerlendirmek üzere iki kez bir araya geldi. Liderlerin İran-ABD gerilimi, Libya ve Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldığı başbaşa görüşmenin ikincisine iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları da katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "İki lider Libya'da 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi. Görüşme sonrası dağıtılan ortak mutabakat metninde de "ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.





"BASRA'DA SORUN BARIŞÇIL YOLLA ÇÖZÜLMELİ"

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin'in TürkAkım'ın açılışının ardından yaptıkları görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıda Lavrov, ABD'nin Basra Körfezi'nde "orantısız ve haksız şekilde aralarında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de bulunduğu İran vatandaşlarının ölümüne sebebiyet verdiğini" söyleyerek, "Türkiye ve Rusya başkanları, Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yolla çözümü konusunda mutabakata vardı" şeklinde konuştu.



ÇAVUŞOĞLU BUGÜN IRAK'A GİDİYOR

İRANLI General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceği bildirildi. Günübirlik ziyaret öncesi İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüşen Çavuşoğlu'nun bölgede gerginliğin azaltılması için görüşmeler yapacağı belirtildi.