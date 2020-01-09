Ukrayna uçağı İran’da düştü

TAHRAN İmam Hümeyni Havalimanı’ndan Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. UÇAKTAKİ 167 yolcu ve 9 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Uçağın füzeyle vurulduğu iddiasını yalanlayan İranlı yetkililer, motorunun alev aldığı için düştüğünü açıkladı.

TAHRAN İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçaktaki 167 yolcu ve 9 kişilik mürettebatın tamamı öldü. PS 752 sefer sayılı uçağın alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin edilirken uçağın füzeyle vurulduğu iddiası yalanlandı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı" dedi.