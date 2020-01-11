Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki ateşkes çağrısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, "Biz üremize düşeni yaptık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile görüştü. Çavuşoğlu ve Botchway görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.Bakan Çavuşoğlu açıklamasında Libya'daki ateşkes çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Bu gece itibariyle bir ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı bir çağrıda bulundu. Ortak açıklamamızda net bir şekilde vurgulandığı gibi. Buradaki mutabakata göre, Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetimi bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter'i bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti.

"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Ve biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen Trablus ile temasa geçtik. Daha o akşam ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter'den böyle bir açıklama gelmedi, dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz, iki devlet başkanının da dediği gibi Hafter'i de ikna etmeleri.



"FRANSA SİLAH DESTEĞİ İLE..."

Bunu bozmaya çalışan bazı ülkeler de var. Avrupa'dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için çaba sarf ediyor. Fransa silah desteği ile kaosun devamını sağlıyor.



"HAFTER BİR AKTÖR AMA MEŞRUİYETİ YOK"

Burada Rusya bir aktördür. Geçmişte Suriye konusunda da çok çabalar sarf ettik. Her şey yolunda mı, değil. Bizim burada Hafter'i de yok saymamız söz konusu değil. Hafter de bir aktör ama meşru değil. Ama Hafter'in meşruiyeti var mı? Hafter önce ateşkese riayet edecek, sonra siyasi sürece gideceğiz.



"ÜSTLENDİĞİMİZ GÖREVİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Önümüzde Berlin süreci var, biz bu çabalarımızla esasen Berlin sürecine de katkı sağlıyoruz. Biz üstlendiğimiz görevi sürdüreceğiz. Bir an önce ateşkes, sonra siyasi süreç için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.Yine aynı gün iki devlet başkanı İdlib'de son dönemde artan gerginliğin durdurulması konusunda mutabık kalmışlardı. Ondan öncesinde Milli Savunma Bakanımız da muhataplarıyla toplantıları yaptılar"