Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul edecek

Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) Türkiye'ye geliyor. Sarrac, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) Türkiye'ye geliyor. Sarrac, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
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