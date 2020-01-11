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Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul edecek

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul edecek

11.01.2020, 21:16

yarın ( 2020 Pazar) 'ye geliyor. Sarrac, Başkan tarafından kabul edilecek.

Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) Türkiye'ye geliyor. Sarrac, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

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