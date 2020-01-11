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JEFFREY, Ankara temaslarına başladı

JEFFREY, Ankara temaslarına başladı
Giriş Tarihi: 11.1.2020

MİLLİ , ABD ve ABD 'i kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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