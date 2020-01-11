Wikipedia için gözler AYM’de

TÜRKİYE'DE 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia ile ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasıyla Wikipedia ile ilgili durumun değişebileceğinin mesajını veren Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır" dedi.

TÜRKİYE'DE 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia ile ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasıyla Wikipedia ile ilgili durumun değişebileceğinin mesajını veren Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır" dedi.



2019'DA AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosyanın kapatıldığını söyleyen Gül, "Görülen dosya sayısı tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir. AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir" diye konuştu.