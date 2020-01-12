Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsün Genç ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk yaşandı! Ümmü Gülsüm herkesi ekrana kilitledi

Twitter'da 'Erdoğan Dijital Medya' hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başında kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damgasını vurdu.4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için Milyoner'de bu kez farklı bir format izlendi. Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi.