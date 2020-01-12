MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "On yıllardır ağlarını ören emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır." açıklaması bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.



Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"NE İŞİMİZ VAR SURİYE'DE, NE ARIYORUZ LİBYA'DA?" DİYENLER..."



Adına demokrasi demişler, terörü saklamışlardır. Emperyal hevesleri olan ülkeler Orta Doğu'yu parsel parsel taksim etmişlerdir.



Emperyalist ülkelerin bir asrı aşan süredir Orta Doğu havzasını birbirine düşürmek istediği açıktır. İhanetlerin kurulanması bundandır.

Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir.

Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle on yıllardır ağlarını ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve velayetin asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Maksat, Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yurdundan, yuvasından sürüp çıkarmaktır.

"Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da?" diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir.

"HEDEFLERİNDE TÜRKİYE VAR"



Ankara'nın güvenliği Şam'dan Mogadişu'dan Tahran'dan Sana'dan başlar. Komşu ülkelerdeki kanlı ve kaotik manzara Türkiye'nin onay vermeyeceği çıkmazlardır.



On yıllardır ağlarını ören emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır.



İran, Irak, Suriye ve Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı duymak destek vermek Türk dış politikasının temeli ana stratejisi olmalıdır. Eğer engel olunmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmelerin dayanacağı son sınır bilinmelidir ki Türkiye'dir.



Muhalefet yapmayı Türkiye'ye muhaliflikle ve yabancılara muhbirlikle karıştıranların rotalarını kaybettiği ortadır.



Türkiye ön almalı öncü olmalıdır. Çağın akışına milli perspektiften bakarak gelişmelere müdahil vasfını göstermelidir.



Irak'ın 2003'teki işgalinden sonra 1 buçuk milyon Müslüman katledildi. Büyük bir küresel mirasın meşalesi söndürüldü. Türkiye'nin Irak'ın siyasi istikrarına ulaşması konusunda alması gereken sorumlulukları vardır ve olmalıdır. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgesel gerilimi zirveye taşımıştır.

"KASIM SÜLEYMANİ SALDIRISI MANİDARDIR VE KUŞKULUDUR"



Trump'ın barış içinde yaşamaya hazırız vurgusu, İran yönetiminin temkinli açıklamaları krizi yönetilebilir seviyede tutmuştur. ABD İran arasındaki itiş kakış dengelenmiş ve denetim altına alınmıştır. Pek çok senaryo konuşulmuş akılları bulandırmışladır. Türkiye'nin bu suikast karşısında almış olduğu pozisyon hiç kuşku yok ki çok dengelidir. TBMM'nin Libya tezkeresini kabul edip Türk askerinin Trablus yoluna düştüğü, İdlib'teki sancının şiddetlendiği terör örgütü PKK'nın Rakka- Erbil bağlantısını kurması için mesafe aldığı bir dönemde bir süreçte Kasım Süleymani saldırısı son derece manidar ve kuşkuludur.



Irak fiilen bölünmüş cephelenmiştir. Birlikte yaşama arzusuna ölümcül darbeler vurulmuştur.



Süleymani madem suçluydu bir suçlunun nasıl yargılanacağı temel hukuk bilgisine sahip herkesin bildiği bir husustur. Ölmesi gerek demek eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir. Bir ülke suçlu gördüğü devlet görevlisine saldırırsa adalet ve hukuk rafa kalkar orman kanunları geçerli olur. Bu ilkesel ve insan hakları kırılmasıdır.

Türkiye'nin bu süreçte öncü girişimleriyle gerginliğin azaltılmasına destek vermesi takdire şayan bir durumdur. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden sorumlu olan bir caninin kollanması hangi insani değere sığacaktır. FETÖ'cülük suç, örgüt elebaşı Gülen suçlu değilse bu durumda suç ve suçlunun tanımı nasıl yapılacaktır.

DEAŞ liderini öldürenler PKK'nın YPG'nin liderlerini de öldürsünler kimse aklımızla alay etmesin.



DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler.

İran'ın gerek Irak gerek Suriye ve gerek Bahreyn'de siyasi planlar yaptığı aşikardır.



ABD-İran arasındaki gelgitlerin Irak'taki siyasi tansiyonun yönünü belirlemektedir.

Ukrayna'ya ait yolcu uçağının yanlılıkla vurulduğunun itirafı tek kelime ile felakettir. Sorumlular hesabını vermelidir.

Bize göre ABD'nin stratejik ortaklık masalı işgalin örtülmesinden başka bir anlama gelmemektedir.

Görünen o ki ABD Irak'ta seri cinayetlerine devam edecektir. Türk milleti emperyalizme direnecektir. Irak Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura kavuşması temel tercih ve beklentimizdir. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge planlaması, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik harekatları barışın teminine yöneliktir.

İdlib'deki ateşkes önemli bir kazanımdır. Türkiye ve Rusya'nın girişimi ile Libya'daki ateşkes de çok ama çok önemlidir, iradesi çok değerli bir gelişmedir.

Cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana sebebidir. Çözümün adresi tüm tarafları içini alacak bir anayasadır. Sandık ve demokrasi sonuç vermezse Esad'ın tasfiyesi mutlak anlamda zarurettir. Libya'da Hafter'le saf tutanlar Suriye'de Esad'a, Mısır'da Sisi'ye yanaşırlar.



Bu CHP'nin Türkiye'nin yararına ne varsa karşısında hizalanan odaktır. CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması ayıp ve arızalı bir üsluptur. Kılıçdaroğlu salladıkça sallamaktadır. CHP Genel Başkanı kuru sıkı atmaktadır Fizan'ın yerini gösterin deseniz gösteremez. Fizan yerine Filipinleri gösterir. Fizan ne Hafter'in kontrolünde ne de Libya'nın güneyindedir.

CHP'nin sicili kabarıktır Kılıçdaroğlu'nun sözleri yalandır. Türkiye Libya'da huzurun yanındadır. Türkiye'nin Libya'da bulunması milli şuurun harfiyen gereğidir.

FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmelidir açıklamamızı çarpıtıp FETÖ'nün kiminle hedef birliği yaptığını görmezler. FETÖ'nün CHP'de inşa ettiği düzeni bilmezler.

Dava arkadaşlarının kuyusunu kazanlarla değil omuz verenlerle geleceği kucaklayacağız.

Davamız Türk milletinin ezeli davasıdır. Davamız kızıl elmadır, davamız turandır. Bir olacağız beraber olacağız.