Başkan Erdoğan, Conte'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

NELER KONUŞULACAK?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.