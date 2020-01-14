Bakan Soylu’dan ‘İdlib’ için yardım çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, konuşmasında, İdlib'deki insanlık dramına bir nebze olsun çare olmak için 'Biraradayız, İdlib'in Yanındayız' isimli bir yardım kampanyasını başlattıklarını söyledi. Soylu, İdlib için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili, "Bu kampanya, sınırımızın hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir. Kurtuluş Savaşı'nda bize gelen yardımların hatrına, komşuluk hatrına ve göç üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara inat bir şekilde herkesi bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyoruz" dedi.



'BUNU DÜŞÜNSELERDİ'

TÜRKİYE'DE 2017 yılında 175 bin, 2018'de 268 bin, 2019'da ise 454 bin kaçak göçmenin yakalandığını ancak batıdaki ülkelerin bu durumu umursamadığını belirterek, "Tepkileri sadece bize dönüp, 'aman bunları bırakmayın, bunların bize gelmesini engelleyin' çerçevesinde oldu. Kusura bakmasınlar, bunu o bölgede savaşa sessiz kaldıklarında düşünselerdi" diye konuştu.



ÇADIRLAR DOLDU TASIYOR

İdlib kırsalındaki Atme kasabası ve Kah köylerine kurulan çadır kentlerin kalabalık nüfusu son yaşanan göç dalgalarıyla daha da artıyor. Suriye'de, Esed rejimi ve Rusya'nın Kasım ayında başlattığı saldırılar binlerce insanın göçüne neden oldu. Yeni yerleşim yeri arayanların büyük kısmı, yol, su ve insani yardımlardan faydalanabilmek umuduyla mevcut köyler ile kampların yakınlarına çadır kuruyor. Yerleşecek çadır bulamayanlar ise yardım ulaşana kadar yakınlarının çadırlarına sığınıyor. Bu nedenle bazı çadırlar 2-3 aileye barınak olabiliyor. Göçü en yoğun yaşayan bölgelerin başında, yaklaşık 4 yıl önce Hatay sınırı yakınlarına kurulan Atme ve Kah kampları geliyor. Birbirine 5-6 kilometre mesafede bulunmasına karşın her gün artan nüfuslarıyla birleşmeye yaklaşan bu kamplar, son göçlerle daha da kalabalıklaştı. Büyük bölümü altyapısız, derme çatma çadırlarla dolu bu kamplar ve yakın çevresi, yaklaşık 600 bin kişiyi barındırıyor.