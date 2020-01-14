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Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti

14.01.2020, 19:15

Son dakika haberine göre Başkan , şehit Uzman ve şehit güvenlik korucusu 'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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