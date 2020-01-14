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Merkel'den Konferansı için davet

Merkel'den Libya Konferansı için davet

14.01.2020, 17:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'ta 'de gerçekleşecek Konferansı'na meşru hükümetin lideri Sarrac ile isyancı general Hafter'e resmi davette bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac'a ve General Hafter'e davette bulundu. Bununla birlikte; konferansa, Türkiye, ABD, Rusya Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve diğer ülke temsilcilerinin konferansa katılabileceği bildirildi.

ERDOĞAN 19 OCAK'TA ALMANYA'YA GİDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

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