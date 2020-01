‘Yapıcı desteğimiz devam edecek'

Başkan Erdoğan, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul’dan yaptıkları çağrının Libya’da barışı sağlama sürecinin ilk adımı olduğunu belirterek, “Moskova’dan çıkacak metinle beraber Berlin’e gideceğiz ve Berlin’de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız” dedi

İtalya Cumhuriyeti Başbakanı Giuseppe Conte, dün Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak baş başa görüşen Erdoğan ile Conte, ardından çalışma yemeğinde başta Libya ve Suriye meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Yaklaşık 2,5 saatlik görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:



DEĞERLENDİRME FIRSATI

"Ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya'daki gelişmelerin dışında Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi bunları değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz."



'KARARLILIĞIMIZ VAR'

Erdoğan, "Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Conte bizler de Berlin'e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var. Geçen Çarşamba günü İstanbul'da Sayın Putin'le açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi temele oturtulması için gayret göstermekteyiz" dedi.



'BARIŞ HAKİM OLSUN'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Berlin sürecine gelince Berlin'de liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes sürecinin çok daha güçlü hale getirmek için zaten bir araya geleceğiz. Temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz." "Berlin süreciyle alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere bakınca güçlü katılım var" diye konuşan Erdoğan, "Güçlü katılımla birlikte günübirlik de olsa yapılacak çalışmada güçlü netice çıkacaktır. Bugün Moskova'da yapılan çalışmalar Berlin sürecinin altyapısını oluşturacaktır" dedi.



SÜRECİN İLK ADIMLARI

Erdoğan, "Şu anda Moskova'daki çalışmaların içinde her şeyden önce Serrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta Hafter ve ekibi var. Tüm bunların yanında gerek Rusya tarafı gerekse Türkiye tarafı olarak bizler de başından itibaren bu işe verdiğimiz destekle geçen Çarşamba Putin'le birlikte İstanbul'da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık. Bu bir yerde bu sürecin ilk adımlarıydı. Moskova'dan çıkacak neticeyle metin ortada olacak. Metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız" dedi.



SURİYE'DEKİ DURUM DA DEĞERLENDİRİLDİ

Erdoğan, "Görüşmemizin gündeminde ayrıca Suriye konusu yer aldı. Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında Conte'yi bilgilendirdim. Bu minvalde İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına dönük çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım" diye konuştu.



MİLLİ MAÇTA BULUŞACAKLAR

Erdoğan, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran 2020'de Roma'da milli takımlarımız arasında oynanacak. Bu vesileyle sportmence mücadele olması temennisiyle her iki takıma başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aramızda aldık. Herhalde güzel ev sahipliği yaparlar bize" diye konuştu.



