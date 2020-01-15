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dönem başkanı

AGİF dönem başkanı Türkiye
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Daimi Konsey ile birlikte iki temel karar alma organından biri olan Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu'nun (AGİF) Dönem Başkanlığı'nı dört aylığına (Ocak-Nisan 2020) üstlendi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ocak 2020 tarihinde Viyana'da düzenlenecek AGİF Dönem Başkanlığımızın Açılış Toplantısı'na Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal katılacaktır. Toplantı, uluslararası ve bölgesel güvenlik bağlamında AGİF güvenlik diyaloğu toplantılarının öneminin ve AGİF Dönem Başkanlığımız çerçevesinde, ülkemizin katkılarının vurgulanmasına vesile teşkil edecektir. Toplantıda, Dönem Başkanlığımızın programı ile öncelikleri hakkında bilgi paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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