Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Programı’nda hitap ediyor.
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15.01.2020, 12:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Programı’nda hitap ediyor.
Başkan Erdoğan’dan Ankara’da kritik açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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