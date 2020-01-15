Çadır tiyatronuzu Kandil’de kurun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecinin ardından TBMM'de ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, tedavi süreci boyunca kendisini arayan ve mesaj gönderenlere teşekkür etti. Bahçeli, "Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler, daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki, tuzakçılara tuzak kuran vardır, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kundakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse kesinlikle yiyecekleri kurtpençesiyle titreyip kendilerine gelecekler, arkalarına bakmadan da kuytu yerlere saklanmak zorunda kalacaklardır" dedi. Bahçeli, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabının öykülerini okuma tiyatrosunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izlemesiyle ilgili ise şöyle dedi:



'KULAĞINA KÜPE OLSUN'

Terörist Demirtaş'ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun, ya da Pensilvanya'ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız. Diyeceklerim Kılıçdaroğlu'nun kulağını küpe olsun, aksi halde Türk milleti bu siyaset ucubesini affetmeyecek, bulduğu ilk sandıkta da bedelini ödetecektir."



'BU SİZİ SADECE ADAM YAPAR'

Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticilere seslenen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşikleri yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır. Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilere diyorum ki; Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak korkmayın sizi MHP'li veya AK Partili yapmaz, sadece adam yapar, sadece yerli ve milli insan yapar."