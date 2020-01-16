100 bin konuta 1.1 milyon başvuru

Marka şehirler hedefine giden yolun akıllı şehir çözümlerinden geçtiğini söyleyen Erdoğan “Dedik ki; ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşasına başlayacak’ ve müracaatlar şu an itibariyle sona erdi. Demek ki halkımız yönetimine güveniyor” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ATO Congresium'da Türkiye Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.



AKILLI ŞEHİRLERE İHTİYAÇ VAR

Erdoğan, akıllı şehir uygulamalarının ortak amacının daha az maliyetle daha etkili ve verimli hizmet sunabilmek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Marka şehirler hedefimize giden yol, akıllı şehir çözümlerinden geçiyor. Bir adım attık. Dedik ki; 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşasına başlayacak' ve müracaatlar şu an itibariyle bitmiş bulunuyor. Ve hamdolsun genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor? Demek ki halkımız şu anda yönetimine güveniyor. Söylenen neydi, 'konutlar satılmıyor' Eğer siz güven verirseniz, benim halkım gelir senden konutu alır. Ama güven vermezsen almaz." "Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği bir şehir akıllı olsa ne olur, olmasa ne olur" diyen Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen, sokağından, semtinden, mahallesinden bihaber insanlarla dolu bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır. Bu ikisini birlikte başarmadan şehirlerimize hakkıyla hizmet etmiş olamayız" diye konuştu.



'BAZI KAFALAR 70 YIL ÖNCESINDE'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük projelerine 'istemezük' diye yaklaşanların olduğunu belirterek, "Türkiye değişmiş, şehirlerimiz değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kaldı" dedi.



BAŞKANLARLA TOKALAŞTI

Erdoğan, programa gelişinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu bazı belediye başkanlarıyla tokalaşarak salona girdi. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından günün anısına akıllı şehirler maketi takdim edildi. Erdoğan, daha sonra programa katılan belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



■ HASAN AY (ANKARA)