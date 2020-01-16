AB’ye olan güven zayıflıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda, “Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası” konulu panele katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" isimli oturuma katıldı. SETA MGenel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın da yer aldığı programa diplomatlar, yabancı ülke misyonları, büyükelçiler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.



NATO TARTIŞILIYOR

Türkiye dış politikasında aktif bir dönemde olunduğu vurgulanan toplantıda Bakan Çavuşoğlu, "Dünyanın çok hızlı değiştiğini görmüyoruz, aynı zamanda değişimi yaşıyoruz. Bu değişim bazı kurumları zayıflatıyor, kimi kurumların içinde tartışmalara yol açıyor. Avrupalı dostlarımız alınmasınlar ama içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz. AB'ye olan güvenin de zayıfladığını görüyoruz. Keza geçtiğimiz yıl NATO dayanışması da tartışılır hale geldi" diye konuştu.



İNSANİ DIŞ POLİTİKA

"Yurtta sulh cihanda sulh diyerek oturup kalamayız" diyen Çavuşoğlu, "Onu destekleyici politikaları ortaya koymamız lazım. O nedenle diyoruz ki girişimci ve insani dış politika. Türkiye olarak bazen tek başına, bazen çok taraflı mekanizmalarda, bazen de uluslararası örgütlerle çalışarak sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmememiz, masada kazandıklarımızı sahada kaybetmemiz gerekiyor" dedi.