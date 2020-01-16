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Başkan Erdoğan, Başkanı Şentop’u kabul etti

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

16.01.2020, 19:32

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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