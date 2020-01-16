Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.