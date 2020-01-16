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annelerine her gün yenisi ekleniyor

Diyarbakır annelerine her gün yenisi ekleniyor
Giriş Tarihi: 16.1.2020

17 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katılan anne : "Çocukların gelişi bana umut oldu. Burada oturan anneleri görünce onlara katılmaya karar verdim"

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 135'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için gelen anne Hatun Karaman da oturma eylemine dahil oldu. Karaman, Kürtçe yaptığı açıklamada, o dönem lise öğrencisi olan kızının dershaneye gidişinin ardından eve dönmediğini söyledi. Karaman, "Kızımı kaçırdılar, onun peşindeyim. Kızımın dönmesini istiyorum. Hastayım, artık dayanamıyorum. Kızımın hasretinden hastayım, bütün saçlarım döküldü. Sabahlara kadar uyuyamıyorum" dedi.
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