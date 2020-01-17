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'Kapan-4 'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

17.01.2020, 17:18

'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kapan-4 ' operasyonunda, 'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve 28 mağara imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini tespit etmek ve mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında, sözde Mava bölgesinde 'Kapan-4 Mava' operasyonu başlatıldı. Jandarma özel harekât, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan 52 timde 798 personelin katıldığı operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 13 sığınak ve 28 mağara tespit edildi. İçerisinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi, giysi ve tuzaklanmış vaziyette 5 kilo patlayıcı düzeneği ele geçirilen sığınak ve barınaklar, imha edildi.

DHA

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