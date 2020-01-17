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Mehmet öğretmen için bağış seferberliği

Mehmet öğretmen için bağış seferberliği
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Aydın Kuşadası'nda lösemili öğretmen Mehmet Demen için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Kuşadası Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde Belediye Binası önünde düzenlenen 'Donör Ol Hayat Kurtar' kampanyasına katılan birçok vatandaş, kan ve kök hücre bağışında bulundu. İzmir Karşıyaka'da sınıf öğretmeni olan lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer kök hücre bekleyen hastalar için düzenlenen kampanya için yetkililere teşekkür eden Demen'in amcası Cemal Demen, "Herkesi bağışta bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

■ İBRAHİM UZUN
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