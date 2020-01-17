Teröriste 4’üncü kapan da kuruldu

PKK terör örgütüne yönelik Kapan operasyonlarının 4’üncüsü dün başlatıldı. Kapan-4 Mava operasyonu ile Batman Mava barınma bölgesindeki teröristler etkisiz hale getirilecek.

Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'nca geçtiğimiz hafta başlatılan Kapan operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen sürüyor. Mardin'de "Kapan-1 Bagok", Hatay'da "Kapan- 2 Amanoslar", Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı" ile devam eden operasyonlara bir yenisi daha eklendi, İçişleri Bakanlığı Batman'da Mava Barınma Alanı'nda bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı'nın bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, Kapan-4 Mava operasyonunu başlattı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel görev alıyor.



PKK'YA AİT SIĞINAK YERİNDE İMHA EDİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 18 el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken el bombası, patlayıcı, amonyum nitrat ve mühimmat ile diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildi. Operasyonda ayrıca A.A. ve V.A. gözaltına alındı.



KUZEY IRAK'TA 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.