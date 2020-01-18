‘Ya açıkla ya da hakkında suç duyurusu yapacağız’

Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, soruları cevapladı. Bahçeli, CHP/ HDP ilişkisi başta olmak üzere terör örgütleri FETÖ, PKK / PYD'ye destek veren sözlerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında rapor hazırladıklarını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldiği yemekte soruları cevapladı. Bahçeli, CHP/ HDP ilişkisi başta olmak üzere terör örgütleri FETÖ, PKK / PYD'ye destek veren sözlerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında rapor hazırladıklarını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



SAVCIYA ANLAT

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu demiş ki, 'YPG ve PKK bize mi saldıracaktı?' Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devlete saldırmasını makul mü görüyorsun. "Demirtaş'ın hapiste ne işi var?" demiş. Doğru hapiste ne işi var. Tiyatro dururken orada ne işi var!" dedi. "Bu dosyanın içerisinde birçok konu var" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 'Piknik yapan teröristleri niye vuruyorsunuz' demiş. Bunların sofralarında kalaşnikof mu var, mermi mi var. Bunların oturduğu sofraya baktığınızda 40 bine yakın insanımıza çoluk çocuk demeden canilerin kullandığı mermileri bulursunuz. Bunları kalk savcıya anlat" diye konuştu. TIPIŞ TIPIŞ GEL Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu 3 Nisan 2017 tarihinde İstanbul medya temsilcileriyle yaptığı konuşmada, 'Bylock'çu vekiller açıklansın. AK Parti'de 120, 180 arasında bylock kullanan var. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 20.00'de darbe mi olurdu. Bylock'çu vekillerin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor' dedi" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki bylock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız. Gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz. Bu rapor o rapordur arkadaşlar" diye konuştu.



BURAK ERDEM ÇELİK