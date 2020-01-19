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Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile görüştü

19.01.2020, 15:21

Başkan , ’nın başkenti ’de ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz Carlton Otel'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Zirvede Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.

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