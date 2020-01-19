Berlin'de Libya için tarihi zirve

Libya'da yaşanan krizi çözmek için 12 ülkenin lideri Berlin'de bir araya geliyor. Tarihi zirveye katılan Başkan Erdoğan, Angela Merkel tarafından karşılandı. Liderler konferans öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafının ardından kritik zirve başladı. İşte Berlin Zirvesi'nden canlı takip ve anbean yaşananlar...

CANLI YAYIN Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla gelinen ve Libya'da darbeci Hafter'in katliam ve saldırılarına dur denerek siyasi çözümün aranacağı Berlin Zirvesi süreci bugün resmen başladı. İşte ayrıntılar;

16.56: Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı



16.45 Konferans öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi



16.28 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantının yapılacağı noktaya geldi. 16.21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı. 16.20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı. 15.30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 13.30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü. Başkan Erdoğan'dan Berlin’de yoğun diplomasi! Merkel tarafından böyle karşılandı Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli