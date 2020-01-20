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'nün yapılanması davasında karar

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

20.01.2020, 13:31 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020,13:39

'nün yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa, 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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