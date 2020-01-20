TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca vefat etti

Gelen son dakika haberine göre TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti. Karaca, yaptığı çalışmalar nedeniyle "Toprak Dede" diye biliniyordu.