Vatandaşa domuz eti yediren Gurme sucukları kimin? Bifet ile Gurme aynı firma mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ve hileli ürün satan firmaların listesini açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan domuz eti ve at eti barındıran markaların arasından bulunan Gurme sucuk ürünlerinde yine domuz eti bulundu. 'Gurme Gıda'nın sahibinin kim?' sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar Gurme sucuklarının Bifet ismiyle marketlerde satılmasına da tepki gösterdi. Öte yandan vatandaşlar tarafından Gurme Gıda gibi firmalara gıda üretim ruhsatı neden veriliyor? sorusu da merak konusu oldu.

Bakanlık tarafından açıklanan hileli ürünler listesi bugünün en çok konuşulan konu başlıkları arasında bir numarada yer alıyor. Geçtiğimiz listede de adı domuz eti skandalına karışan Gumre Gıda yine listede yer aldı. Marka tescilini Bifet olarak değiştiren ve marketlerde satılan sucuklarda domuz eti olduğu tespit edildi. Yalnızca domuz eti ve at eti değil, tek tırnaklı hayvan etleri, antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanan firmalar da listede yer aldı.