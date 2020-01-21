FETÖ’nün sağ kolu İzmir’de yakalandı

FETÖ elebaşının sağ kolu olarak bilinen ve ‘Kadim Abi’ sıfatıyla da tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir Çiğli’de örgütün gaybubet evinde yakalandı. Bekmezci ile birlikte örgütün sözde Karşıyaka ve Çiğli eyalet imamları da yakayı ele verdi

İzmir'de 5 Mayıs 2016'da FETÖ'nün himmet ve kurban bağışı altında para toplayıp finansal destek sağlayan yapılanmasına yönelik operasyondan kaçmayı başaran örgüt elebaşının beyni Yusuf Bekmezci, bu kez yakayı ele verdi. İzmir Polisi tarafından o dönemde yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgütte FETÖ liderinden sonra gelen ikinci isim olan Yusuf Bekmezci de vardı. O dönemde yakalanamayan Bekmezci'nin evindeki aramalarda FETÖ elebaşı Gülen, savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, basketbolcu Enes Kanter ve bazı futbolcularla çekildiği fotoğraflar dikkat çekmişti. Terörist başı Gülen'in yakın arkadaşı Yusuf Bekmezci'nin, örgütün Ege Bölge İmamı Bekir Baz'ın da üstünde olduğu belirtilmişti.





SABAHA KARŞI BASKIN

1970'li yıllarda FETÖ'yü birlikte kurdukları iddianamelerde yer alan Yusuf Bekmezci'nin aranan Karşıyaka ve Çiğli bölge imamları Akif Sarı ve Fatih Mehmet Arslan ile birlikte bir gaybubet evinde saklandıkları ve bu evden örgüt üyelerine para aktarıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. MİT destekli operasyonda örgütün İzmir'deki önemli isimleri arasında yer alan ve örgütün para kaynağını yöneten Karşıyaka Eyalet imamı Akif Sarı ve Fatih Mehmet Arslan ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınma anında koltukta oturan Yusuf Bekmezci'nin polislere, "Nasıl buldunuz bu adresi? 3 yıldır kaçıyordum, saklanıyordum" dediği ileri sürüldü.



ARABULUCULUK YAPMIŞ

Çiğli'deki evde yakalanan Yusuf Bekmezci'nin işadamları, esnaf ve cemaat arasında yaşanan anlaşmazlıklarda da arabuluculuk görevini yerine getirdiği kaydedildi. Bekmezci'nin kaldığı adresten, Gülen'le birlikte olduğu fotoğrafının yanı sıra, eski futbolcular Hakan Ünsal, Arif Erdem, Ahmet Yıldırım ve futbolcu Emre Belözoğlu ile çekilmiş fotoğrafları da bulunmuştu. Bazı milli futbolcularla birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Bekmezci'nin örgütün üst düzey gruplarıyla ilgilendiği belirtildi. FETÖ elebaşısı ile Kazakistan ve Güney Afrika gibi ülkeleri ziyaret ettiği belirtilen Bekmezci'nin Pensilvanya'da görüştüğü Gülen ile bazı kararlar aldıktan sonra bunları bizzat ülke ve il imamlarına anlattığı iddia edildi. Bekmezci'nin önemli işadamları ve tanınmış kişilerle Bergama Akın İpek Yurdu, Akyazılı Derneği ve Şifa Üniversitesi'de sohbet toplantıları yaptığı belirtildi.





ÜYELERE PARA SEVKİYATI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında Bekmezci ile yakalama emriyle aranan, örgütte bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığı" yapan Akif Sarı ve Fatih Mehmet Arslan'la birlikte evde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, evde yapılan aramalarda da yüklü miktarda dövizin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.



Bekmezci'nin evinde daha önce yapılan aramalarda örgüt elebaşı ile fotoğrafları bulunmuştu.



SAPIK İFADELER KULLANMIŞTI

Yusuf Bekmezci, bir röportajında teröristbaşı ile ilgili sapıkça ifadeler kullanmıştı. Örgüt lideri ile karşılaşmasını anlatan Bekmezci, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.



KEMERALTI'NDA SÖZDE ESNAFLIK YAPMIŞ

FETÖ'nün İzmir'deki karargahı olarak bilinen Yamanlar Koleji'nin yıllar önce yapılan açılışında Fetullah Gülen ile birlikte yer alan Bekmezci'nin örgüt içindeki görevi çok farklı. İzmir tarihi Kemeraltı Çarşısı Leblebici Han'da züccaciye dükkanı bulunan Bekmezci, örgütün en önemli 2-3 isminden biri. Ayrıca Bekmezci'nin örgütün para trafiğini de yönettiği tahmin ediliyor.



OĞLU SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Ege Bölge İmamı Bekir Baz'ın danıştığı ve örgütte söz sahibi olan Bekmezci'nin örgütte yer alan istediği kişiyi anında görevden alabildiği bildirildi. 'Manevi Büyük Abi' olarak da bilinen Bekmezci, örgütün elebaşı ile direkt görüşebilen kişilerden biri. Öte yandan, Bekmeczci'nin öz oğlu Alaaddin Bekmezci'nin de deşifre olmamak için mahkeme kararıyla soyadını Şahin olarak değiştirdiği iddia edildi.



ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN KAYINPEDERİ ÇIKTI

Terör örgütü elebaşı ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Bekmezci'nin, Mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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