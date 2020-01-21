Futbol yapılanmasına ceza yağdı

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol ve Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis kararlarının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.



YURTDIŞI YASAKLARI DEVAM EDİYOR

Kararda, tüm sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmedildi. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral hakkında 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına da hükmedildi.