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Terör örgütü /, 'de gençleri zorla silah altına aldı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de gençleri zorla silah altına aldı

21.01.2020, 16:56

Terör örgütü /, işgal ettiği Haseke ilinde zorla silah altına almak için alıkoydu. Terör örgütü YPG/PKK, 'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu. Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'ndan sonra terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı.

Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezindeki sokaklarda sabah saatlerinden itibaren devriyelerini sıklaştıran YPG/PKK'lı teröristler, çok sayıda kontrol noktası kurarak onlarca Kürt ve Arap genci alıkoydu.

ALIKOYDUĞU GENÇLERİ SÖZDE EĞİTİM KAMPLARINA GÖNDERİYOR

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.

Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden YPG/PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını 39'dan 44'e çıkarmıştı.

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştı.

Harekatta, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri teröristlerden temizlemişti.

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