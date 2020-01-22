Kadına şiddet hız kesmiyor

İzmir Buca'da Büşra Yabaşkul, eski eşi tarafından öldürüldü. Sakarya ve İstanbul’da da iki kadın saldırı sonucu ağır yaralandı.

İzmir'de bir kişi, sokakta darp ettiği eski eşini pompalı tüfekle öldürdü. Buca'nın Ufuk mahallesinde oturan 23 yaşındaki Büşra Yabaşkul, sabah işe gitmek için otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. Geçen yıl ayrılan ve bir kızları olan ikili arasında çıkan tartışmada kadını darp eden O.Ç, yanındaki pompalı tüfekle eski eşine ateş etti. Buca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büşra Yabaşkul çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan O.Ç. ise silahıyla yakalandı. Eli kanlı eski koca, ifadesinde eski eşini başka erkeklerden kıskandığı için vurduğunu ama öldürmeyi amaçlamadığını söyledi.





BACAKLARINDAN VURDU

Sakarya Adapazarı'nda ise Furkan A. boşandığı eşi ile sokak ortasında tartıştı. Furkan A. Canan Buse K'yi tabanca ile bacaklarından vurdu.

Olay dün sabah Mithatpaşa mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde yaşandı. Canan Buse K. boşandığı eşi Furkan A. ile tartışmaya başladı. Furkan A. silahını çekerek kaçmaya çalışan Canan Buse K'yı bacaklarından vurdu. Yaralı kadın hastaneye alınırken, polis kaçan saldırganın peşine düştü. İstanbul Esenyur'ta da bir kişi, yolda yürüyen genç kadını apartmana kadar takip edip bıçakladıktan sonra gasp ederek kaçtı.

Olay, önceki akşam Esenyurt'ta meydana geldi. Nesrin A'yı (25) bir süre takip ederek apartmana girdikten sonra sırtından bıçaklayan ve cep telefonu ile cüzdanını gasp eden kişi kayıplara karıştı. Nesrin A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı.

FATİH ŞENDİL