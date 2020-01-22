Sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı! Ehliyet belgelerini nasıl değiştirilir? Son tarih nedir?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığı belirtildi. Sürücü belgelerinin son değiştirilme tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? İşte ayrıntılar...