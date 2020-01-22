İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığı belirtildi. Sürücü belgelerinin son değiştirilme tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? İşte ayrıntılar...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)
Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
2 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi
Sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı! Ehliyet belgelerini nasıl değiştirilir? Son tarih nedir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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