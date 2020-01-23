2023 seçimlerine yeni düzen yolda

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra ilgili yasalar ve mevzuatta değişiklikler yapıldı, uygulamaya ilişkin aksaklıkların giderilmesi için de çalışılıyor. Aynı kapsamda siyasi partiler ve seçim yasalarının da 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile hemen sonrasındaki yerel seçimlerden önce revize edilmesi değerlendiriliyor.

YAPILACAK çalışma kapsamında öncelikli olarak hangi kurum ve kuralların korunacağı, hangilerinin yeni sisteme göre değişmesi gerektiğine karar verilmesi gerekiyor.

İTTİFAKA YASAL ZEMİN

KULISLERDE, siyasi partiler ve seçim yasaları üzerinde resmi çalışmaların başlaması ile birlikte yüzde 10'luk Türkiye barajından mevcut milletvekili seçim sisteminin değiştirilmesine kadar her şeyin konuşulabileceği belirtiliyor. AK Parti, yeni sisteme geçildikten sonra milletvekili seçimlerinin dar ya da daraltılmış bölge seçim sistemi ile yapılmasını konuşmuştu. Yeni sistem ile birlikte ortaya çıkan yeni ittifak modellerine ilişkin de bazı düzenlemelerin yeni seçim yasalarında yer alması gerektiği belirtiliyor.

ZÜBEYDE YALÇIN