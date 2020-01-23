Hafter güçleri MİTİGA Havalimanı’nı bombaladı

LİBYA’DA HAFTER MİLİSLERİ Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, ülkede barışın hakim olması için düzenlenen Berlin Konferansı'nın ardından başkent Trablus'ta farklı cephelerde gerçekleştirdikleri havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libyalı taraflar 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmalarına rağmen Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu.



ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak'ta Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği saatlerde de Hafter'e bağlı milisler, Hallatat bölgesinde gerçekleştirdiği havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin saldırısında petrol tankerlerinin isabet alması sonucu yangın çıkmıştı. Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin hemen ardından ve dün de başkentin güneyindeki bölgeler ile Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.



KÜSTAH TEHDİT: UÇAKLARI VURURUZ!

LIBYA'NIN doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen başkent Trablus ve çevresini "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini açıklayarak, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulundu.