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’ndan Soyer’e telefon: ’a görev verin!

Kılıçdaroğlu’ndan Soyer’e telefon: Mustafa Tosun’a görev verin!
Giriş Tarihi: 23.1.2020

'in 'nde 'nin yeniden aday göstermediği isimler arasında yer alan Eski Belediye Başkanı , 'nde işe başladı

İzmir'in Dikili İlçesi'nde CHP'nin yeniden aday göstermediği isimler arasında yer alan Eski Belediye Başkanı Mustafa Tosun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Tosun'a uzun yıllar görev yaptığı veteriner hekimlikle ilgili Bergama'da Büyükşehir'e ait mezbaha müdürlüğünde görev verildi. Tosun'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevlendirilmesiyle ilgili Tunç Soyer'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ricacı olduğu öğrenildi. Soyer'i arayan Kılıçdaroğlu, Tosun'un Büyükşehir'de işe başlamasını istedi.

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