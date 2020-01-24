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Başkan Erdoğan Meclis Başkanını kabul etti

Başkan Erdoğan Kuveyt Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

24.01.2020, 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,19:54

Başkan , Meclis Başkanı 'i kabul etti. Kabul Üsküdar'da bulunan 'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti. Kabul Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

DHA

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