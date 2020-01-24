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'nün askeri yargı davasında karar! O isimlere ceza yağdı

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar! O isimlere ceza yağdı

24.01.2020, 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,12:40

Son dakika haberine göre 'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, aralarında Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın bulunduğu 4 sanığa 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verildi

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