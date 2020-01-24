Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a hukuk dersi

Milli Savunma Bakanı Akar, 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan’ı, iyi komşuluk ilişkilerine uygun davranmaya çağırdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığını belirterek, "Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi. Kuvvet komutanlarıyla birlikte Roketsan'ı ziyaret eden Akar, kurumun çalışmalarıyla ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Burada yaptığı konuşmada "Olmazsa olmaz kuruluşlardan biri" olarak nitelendirdiği Roketsan'ın önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Akar, yerli savunma sanayiinin önemine vurgu yaptı.



GARABETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya'daki faaliyetlerin de devam ettiğini hatırlatan Akar, "Biz hiçbir zaman hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi söyledik, bu konuda kararlıyız" diye konuştu. Ege'de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Bakan Akar, "Şu anda ne dünyada ne de tarihte kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız" diye konuştu.



OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 ada bulunduğunu ifade eden Akar, "Bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi. Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Türkiye'nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansının olmadığına işaret ederek, "Türkiye olarak herhangi bir oldubittiye bugüne kadar izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.