ABD’liler korkutan haritayı yayınladı! Elazığ depremi nerelerde hissedildi?

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilimizde ve sınır ülkelerinde hissedildi. Elazığ ve Malatya'da artçı depremler devam ederken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yayınladığı haritada depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.