Bölgedeki bakanlardan açıklama! Elazığ'da şiddetli deprem!

Elazığ'da yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgedeki son durumu anlatmak için kameralar karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye Afet Müdahale çerçevesindeki adımlarımızı attık Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında satır başları

"SÜREKLİ OLARAK BİLGİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Deprem olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye Afet Müdahale çerçevesindeki adımlarımızı attık. Hem kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek hem bazen çıkan bilgi kirliliklerinin önüne geçebilmek için gerek bizler, gerek Cumhurbaşkanlığımız, AFAD ve İçişleri Bakanlığı ve gittiğimiz yerlerde yaptığımız açıklamalarla kamuoyumuza sürekli olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Ve Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.

Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

39 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

Burada Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice; orada iki vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok idi, oradaki durum kendisini muhafaza etmektedir.

Burada ise bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığı idi, akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında bir rakam vermekten kaçınırız özellikle böyle afetlerde.

"ALTYAPI KONUSUNDA HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK"

Biz olay yerindeyken de yaklaşık 5 kişilik ses geldiği konusunda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçlar var. Şunu ifade etmek istiyorum. Enerji, iletişim, ulaşım, doğalgaz, altyapı konusunda hiçbir sorun yaşamadık.

Akşam özellikle Elazığ'da altı aşevi 20 bin kişiyi aşkın Elazığlı hemşerimize sürekli yemek çıkardı. Yedi mobil mutfak görevini yerine getirdi.

Dün ifade etmiştik ve tedirgin olan vatandaşlarımızı spor salonlarımıza, okullarımıza, kütüphanemize; yine bunun yanı sıra özellikle kamu misafirhanelerimize çağırmıştık. Yaklaşık 12 bin 500 kişi buralarda misafir ettik.





"ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILIYOR"

Adıyaman'da cezaevinde bir hasar durumu ortaya çıktı. Ve adalet Bakanlığımız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı. Yine bunun yanı sıra bölgeye 2 bin 418 personel; bunların hepsi arama kurtarmacı olarak nitelendirebileceğimiz personel geldi. En ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Enkazlar kolay enkazlar değildir, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin, teknik birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim. Allah yardımcımız olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye intikal ettiğimizde incelemelerde bulunduk. O arada hastaneleri ziyaret ettik ve bilgi aldık. Bu süreçte toplam 22 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu. Çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular.



1031 müracaat içinde, 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu yaralı içinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız ve bu 128 hastanın 34 vatandaşımız da yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalarımızın durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen ayrıca 8 hastamız oldu.