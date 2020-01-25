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Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar için soruşturma

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar için soruşturma

25.01.2020, 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020,14:46

dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca, yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

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