Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
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Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar için soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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