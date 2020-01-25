WP: Trump, Erdoğan’a uzun süredir hayran

WASHINGTON Post muhabirleri Carol Leoning ve Philip Rucker'ın kaleme aldığı 'A Very Stable Genius' (Çok İstikrarlı Bir Dahi) adlı kitap, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyduğunu ortaya çıkardı.

WASHINGTON Post muhabirleri Carol Leoning ve Philip Rucker'ın kaleme aldığı 'A Very Stable Genius' (Çok İstikrarlı Bir Dahi) adlı kitap, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyduğunu ortaya çıkardı. 21 Ocak'ta piyasaya sürülen ve Trump'ın Erdoğan hakkındaki düşüncelerine ilişkin tespitlere yer verilen kitaba göre Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'la konuşmasının ardından aldı. Kitapta, "Trump, uzun süredir Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Özellikle Erdoğan'ın sert siyasi mizacı ve rakiplerini kolayca alt etmesi etkileyici" denildi.