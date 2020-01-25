YSK’nın yeni başkanı Akkaya

YÜKSEK Seçim Kurulu Başkanlığı'na, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. Akkaya, ilk açıklamasında, "Bu görevi devralmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

GÖREVİNİ devreden Güven ise, "7 senede 8 seçim yaptık. Bunun bir kısmını yeni başkanlığa seçilen değerli arkadaşım Muharrem Bey ile birlikte yönettik. Tecrübeli bir isim. Ülkemiz seçimleri açısından inşallah hayırlı seçimlere vesile olur. Böyle bir arkadaşıma YSK'yı devretmekten mutluyum" ifadelerini kullandı.