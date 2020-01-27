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Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakası hastamız olmadı

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakası hastamız olmadı

27.01.2020, 21:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020,22:03

'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül koronavirüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişi 'da gözlem altına alındığı bildirilmişti. , "Kesin koronavirüs vakası olan hastamız olmadı" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül koronavirüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişi Aksaray'da gözlem altına alındığı bildirilmişti.

"KESİN KORONAVİRÜS VAKASI OLAN HASTAMIZ OLMADI"
Bakan Fahrettin Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı, şüpheli olan hastamız oldu. Bu vakalarımızda H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Şüpheli olarak görülen hastalarımızdan hiçbirisi koronavirüs değil. Aksaray'daki olayda 12 kişilik bir kafileden Çin'den gelen 1 kişide bu şüphe görüldü. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu herhangi bir solunum problemi olmadığını söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak bütün sonuçları paylaşıyoruz. Testin sonucu çıktığında bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizden emin olun. 12 kişi hasta değil sadece bir vatandaşın ishal ve ateş yakınması olduğunu, Çin'den geldiği için takibinin yapıldığını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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