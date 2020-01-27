Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi. Sürsürü'de devam eden çalışmalarda enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



AFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığını belirtildi.

Açıklamada, 1008 artçı deprem de meydana geldiği kaydedilerek, "Çalışmalarda toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 41 oldu. Hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1523'ü taburcu edilirken 84 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1008 artçı deprem meydana geldi" denildi.

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