Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Karşılamada iki lider el tokalaştı. Milli marşlarının okunmasından sonra Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.
Başkan Erdoğan ve Sall, anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirak edecek.
Başkan Erdoğan Senegal'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.