Gambiya’da gündem FETÖ ile mücadele

Başkan Erdoğan, Afrika temaslarının ilk durağı olan Cezayir’den sonra dün de Gambiya’daydı. Gambiya’da mevkidaşı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, ziyarette FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. Erdoğan, yarım günlük temaslarının ardından Senegal’e geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak dün öğle saatlerinde Gambiya'ya hareket etti. Erdoğan'ı, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Kültür Bakanı Melike Bendude, Protokol Müdürü Belkacem Laribi ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'ya giden heyette yer aldı. Gambiya'nın başkenti Banjul'da Uluslararası Havalimanında resmi törenle karşılanan Erdoğan, buradan Gambiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket ederek Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir süre baş başa görüştü. Daha sonra iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.



LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

İki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin ele alındığı heyetler arası görüşmede, FETÖ ile mücadele, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlar da gündeme geldi. Bir saatten fazla süren heyetlerarası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi medya temsilcilerinin sorularını cevapladı. Günübirlik ziyaretini resmi devlet yemeğine katılarak tamamlayan Erdoğan ve beraberindeki heyet gece saatlerinde Afrika gezisinin son durağı Senel'a hareket etti. Erdoğan, bugün Senegal'de temaslarına başlayacak. Temaslarının ardından 3 günlük Afrika turunu tamamlayacak olan Erdoğan ve beraberindekiler Türkiye'ye hareket edecek.



AK PARTİLİ VEKİLLERLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelip, iç ve dış gelişmelerle ilgili görüşlerini dinleyecek. Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantıda, milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi. Toplantılara, bakanlar ve parti yöneticilerinin de katılması bekleniyor.